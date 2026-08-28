Empresa busca inhabilitar al alcalde de Colón y al ingeniero municipal por proceso de multas

El alcalde de Colón, Diógenes Galván, denunció que la empresa Transeq presentó una solicitud para inhabilitarlo a él y al ingeniero municipal del proceso en el que se debe decidir sobre las multas impuestas por el proyecto del Corredor Ecológico del Caribe.

Galván cuestionó este 28 de agosto que la solicitud se haya presentado bajo un criterio de inaudita parte, lo que, según explicó, pretendía que tanto él como el ingeniero municipal no conocieran inicialmente del proceso.

El criterio de inaudita parte es una regla procesal que permite a un juez o tribunal adoptar una decisión sin escuchar previamente a la contraparte.

“Entonces, si inhabilitan al alcalde y al ingeniero municipal, queda en acefalía y nadie decide la multa”, afirmó.

El conflicto está relacionado con el inicio de la obra sin permiso de construcción. El alcalde sostiene que Transeq debe pagar $260 mil en impuestos municipales y enfrenta una multa de hasta $2 millones.

Además, Galván adelantó que el municipio podría ordenar la paralización de los trabajos: “El siguiente paso es detener la obra porque la ley faculta al municipio a detener la obra.