Emiten avisos por generación de incendios e índices extremos de radiación solar

Dos avisos sobre alta radiación solar y alerta de incendios en el territorio nacional emitió el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA).

La institución informó que hasta las 11:59 p.m. del 24 de enero de 2026 se mantendrá un aviso de vigilancia por índices de radiación UV-B entre elevado y extremos.

“Durante los siguientes días habrá condiciones atmosféricas estables, con menor cobertura nubosa y ambiente seco; favoreciendo mayor incidencia de radiación solar sobre el territorio nacional. El corto tiempo de exposición al sol podrá presenciar: ardor, irritación y quemaduras en la piel”, explica el informe.

Las áreas bajo aviso serán la vertiente del Caribe: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé, Veraguas (norte), Colón y comarca Guna Yala con niveles de riesgo e índice UV-B moderado (3-5) y extremo +11.

En la vertiente del Pacífico: Chiriquí, Veraguas (Centro y Sur), Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién y Comarca Emberá Wounaan, se prevé niveles de riesgo muy alto (8-10) e índice extremo +11.

En este mismo periodo se mantiene un aviso de vigilancia por generación y propagación de incendio en las provincias de Chiriquí, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Veraguas (Centro y sur) y Comarca Ngäbe Buglé (Sur), debido a ausencia de lluvia, condiciones ventosas, temperaturas elevadas, alta incidencia de radiación solar, periodos con poca humedad del aire, favorable para quemas, principalmente de masa vegetal.

“El sistema de monitoreo satelital de incendios de la NASA (NASA FIRMS) ha detectado puntos de calor activos, asociados a zonas de incendios en algunas áreas del sector Pacífico panameño. Con niveles de riesgo entre moderado a alta probabilidad de siniestros”, explica el comunicado.