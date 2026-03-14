Emiten aviso por oleajes y mar de fondo en el Pacífico panameño

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá prevé el ingreso de mar de fondo en el Pacífico panameño, generando aumento en la altura y período de las olas.

El aviso rige desde las 5:00 a.m. del 14 de marzo hasta las 8:00 p.m. del 16 de marzo de 2026, advirtiendo sobre fuertes rompientes en zonas costeras y corrientes de retorno, riesgo para bañistas, pescadores artesanales y embarcaciones pequeñas.

Las condiciones previstas son:

- Pacífico Occidental – Golfo de Chiriquí: olas de 0.8 a 2.0 metros, vientos de 5 a 25 km/h.

- Pacífico Central – Península de Azuero: olas de 0.6 a 2.0 metros, vientos de 5 a 35 km/h.

- Pacífico Oriental – Golfo de Panamá: olas de 0.3 a 1.5 metros, vientos de 5 a 35 km/h.

El SINAPROC recomienda:

- Precaución en actividades recreativas en playas y zonas costeras.

- Evitar ingresar al mar con fuertes oleajes o corrientes.

- Supervisar a niños y personas vulnerables en playa.

- Evaluar condiciones marítimas antes de zarpar (pescadores y embarcaciones pequeñas).

- Atender recomendaciones de autoridades locales.

El SINAPROC monitorea condiciones meteorológicas y marítimas y exhorta a mantenerse informado a través de canales oficiales. Contacto: 911 / 520-4426.