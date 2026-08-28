Emiten aviso por lluvias y tormentas en todo Panamá hasta el lunes

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por lluvias y tormentas significativas que abarca todo el territorio nacional y las zonas marítimas.

El aviso comenzó a regir a las 3:00 a.m. de este viernes 28 de agosto y se mantendrá hasta las 11:59 p.m. del lunes 31 de agosto de 2026.

Según el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el país registra un aumento de la inestabilidad atmosférica asociado a los remanentes de la Onda Tropical N.° 39 y a la activación de sistemas de bajas presiones relacionados con el paso de otras ondas tropicales.

Para estos días se esperan tormentas de intensidad variable, algunas fuertes, acompañadas de actividad eléctrica, ráfagas de viento y períodos de lluvias frecuentes. Estas condiciones podrían provocar acumulados importantes de agua.

El escenario también aumenta el riesgo de inundaciones, deslizamientos y crecidas repentinas de ríos, principalmente en áreas vulnerables.

Ante las condiciones previstas, las autoridades recomiendan evitar cruzar ríos, quebradas y sectores inundados durante los aguaceros. También piden mantenerse alejados de árboles, estructuras inestables y objetos que puedan caer o ser desplazados por el viento.

Durante las tormentas eléctricas, se aconseja evitar espacios abiertos, playas, ríos y otros cuerpos de agua.

Sinaproc informó que mantendrá el monitoreo de las condiciones meteorológicas y recordó a la población que, ante una emergencia, puede comunicarse al 911.