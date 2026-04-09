Emiten aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas

El Instituto de Meteorología e Hidrometeorología de Panamá emitió un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en el territorio nacional, válido hasta el 11 de abril.

“Se evidencia el fortalecimiento del sistema de baja presión de Panamá, el cual, en conjunto con su eje de vaguada y otros factores atmosféricos, estará favoreciendo un ambiente inestable y un ligero incremento en la intensidad de los vientos. La interacción de estos elementos con la alta disponibilidad de humedad y el calentamiento diurno propiciarán la ocurrencia de aguaceros aislados e intensos con tormentas en sectores del Pacífico, así como lluvias más persistentes en áreas de la vertiente del Caribe”, expresa el informe.

Se estima un acumulado diario de lluvias de entre 15 y 60 mm, con valores que, de forma localizada, podrían alcanzar los 180 mm, especialmente en la vertiente caribeña.

Se prevén índices de acumulación de agua moderados, de 120 a 122 mm/h, en la comarca Ngäbe-Buglé, norte de Veraguas, Costa Abajo de Colón, Darién y las comarcas Emberá-Wounaan (Sambú y Cémaco).

Otras áreas bajo aviso son: Bocas del Toro, Chiriquí, centro de Veraguas, Costa Arriba de Colón, Panamá Oeste, Panamá, norte de Coclé y Guna Yala. El aviso se mantiene vigente hasta el 11 de abril.