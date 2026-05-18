Embajador de EE.UU. participa en jornada de entrega de anteojos del programa “Ver y Oír”

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, participó junto a la primera dama Maricel Cohen de Mulino y Operación Sonrisa en la entrega de anteojos a niños panameños mediante el programa “Ver y Oír”.

La iniciativa forma parte de una cooperación de seguridad ampliada con el Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM), que contempla la donación de 800 pares de lentes para finales de 2026, mencionó el embajador.

Además, destacó que el programa avanza “gracias a la cooperación de seguridad ampliada bajo los presidentes Donald Trump y José Raúl Mulino”.