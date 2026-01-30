Embajador Cabrera: Decisión sobre contrato con PPC “reafirma el Estado de derecho”

El embajador de los Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, considera que la decisión de la Corte Suprema de Justicia, de anular la concesión de CK Hutchinson en los puertos de Balboa y Cristóbal “reafirma enérgicamente el Estado de derecho”.

Cabrera destacó que el fallo “confirma que el Órgano Judicial independiente de Panamá aplica el cumplimiento de la ley, la transparencia y las obligaciones de interés público, exigiendo a los operadores privados que rindan cuentas”.

“Este fallo fortalece la seguridad nacional de Panamá y su clima de inversión al impulsar la previsibilidad, imparcialidad y confianza en las leyes. Los inversionistas corroboran que los contratos válidos son protegidos y los inapropiados son corregidos, haciendo que Panamá sea más atractivo para inversiones de calidad y a largo plazo”, resaltó el diplomático.

De acuerdo con el embajador, “la decisión hace posible una revisión de la gobernabilidad de los puertos, así como de los procesos transparentes y competitivos para atraer inversiones de clase mundial que brindan innovación, eficiencia, empleo de calidad y fortalecen el papel de Panamá como un centro logístico líder”.

Cabrera indicó que la decisión contribuye al crecimiento económico basado en reglas. “Respetamos el derecho de Panamá para regular y proteger su infraestructura crítica bajo sus leyes. Este resultado potencia la integridad del marco legal de Panamá y contribuye a un crecimiento económico sostenible basado en reglas”, puntualizó.