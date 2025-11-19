Embajada de EE. UU. dará prioridad a quienes viajarán al Mundial

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, confirmó este miércoles que la sede diplomática dará prioridad a los solicitantes de visa que planeen viajar al Mundial FIFA 2026, en línea con los lineamientos anunciados recientemente por el presidente estadounidense Donald Trump.

“Siguiendo los lineamientos de lo anunciado esta semana por el presidente Donald Trump, @usembpan dará prioridad a las personas ‘que están aplicando para el tema de una visa para ir a ver el Mundial’”, declaró Cabrera, al ser consultado por los tiempos de trámite para quienes buscan viajar al torneo.

El embajador señaló que la medida responde al incremento previsto de solicitudes tras la clasificación, el pasado 18 de noviembre, de la Selección de Panamá al torneo, que se celebrará del 11 de junio al 19 de julio de 2026.

“Sabemos que muchos panameños van a estar, después de ayer, entusiasmados en aplicar para ir a ver a Panamá”, afirmó el diplomático.

Las autoridades consulares no detallaron si habrá un calendario especial o cupos adicionales, pero reiteraron que la prioridad será temporal y orientada específicamente a los viajes vinculados al evento deportivo.