El Sinaproc rescata a seis personas aisladas por la crecida de un río en Bocas del Toro

Rescatistas del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) auxiliaron a seis personas, entre ellas dos adultos y cuatro menores de edad, que quedaron aisladas en el sector de Oriente de Riscó, en la provincia de Bocas del Toro, tras la crecida repentina de un río.

La institución informó, en redes sociales, que el grupo se encontraba en un área considerada insegura debido al aumento del caudal.

Se detalló que los rescatistas lograron ponerlos a salvo y trasladarlos de forma segura hasta su residencia, sin que se reportaran personas lesionadas.

Más temprano, el Sinaproc elevó a alerta amarilla los distritos de Changuinola y Almirante por el incremento del riesgo asociado a lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento, inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.