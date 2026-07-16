El Sinaproc emite aviso por altas temperaturas y sensación térmica de hasta 42°C

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) emitió un aviso de prevención por altas temperaturas y elevada sensación térmica en gran parte del país, ante pronósticos que prevén máximas de entre 33°C y 35°C y una sensación térmica que podría alcanzar hasta los 42°C.

La entidad informó que el aviso se sustenta en los informes del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), los cuales advierten que estas condiciones aumentan el riesgo de afectaciones a la salud, especialmente por golpes de calor, insolación y deshidratación.

El aviso abarca las tierras bajas de Chiriquí, el sur y centro de Veraguas, Los Santos, Herrera, Coclé, Panamá Oeste, Panamá, Darién, la comarca Emberá, Colón y las costas de la comarca Guna Yala.

Ante este escenario, Sinaproc recomendó a la población mantenerse hidratada, evitar la exposición directa al sol entre las 10:00 a.m. y las 3:00 p.m., utilizar protector solar, vestir ropa ligera y buscar lugares con sombra durante las actividades al aire libre.

La institución también pidió prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, al ser los grupos más vulnerables a los efectos de las altas temperaturas. Asimismo, recordó que cualquier emergencia puede reportarse a las líneas 911, 520-4426 o 6998-4809.