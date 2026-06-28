El SINAPROC coordina atención de incendio de vivienda en el Casco Antiguo

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) informó que, a través del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), coordinó durante la madrugada de este domingo, 28 de junio, la atención de un incendio de vivienda registrado en calle 12, corregimiento de San Felipe, en el Casco Antiguo, ciudad de Panamá.

De acuerdo con el informe oficial, la emergencia fue reportada a las 3:21 a.m., por lo que de inmediato se desplegó personal operativo del SINAPROC en el área afectada.

En coordinación con el Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá, el Servicio de Protección Institucional (SPI) y voluntarios de la institución, se iniciaron las labores de apoyo y asistencia en el lugar.

Posteriormente, la entidad detalló que el incendio fue controlado por los bomberos a las 4:46 a.m., mediante el uso de cuatro vehículos de extinción y un carro cisterna, mientras se efectuaban las primeras inspecciones de seguridad en la estructura siniestrada.C

omo parte de la respuesta interinstitucional, los equipos de emergencia lograron el rescate de una adulta mayor de 66 años, así como la evacuación de dos menores de edad, evitando consecuencias mayores.Asimismo, revelaron que una mujer de 61 años fue trasladada a un centro hospitalario para recibir atención médica, tras resultar afectada durante el incidente.

De manera preliminar, las autoridades reportan 79 personas afectadas, entre ellas 42 adultos y 37 menores de edad.

Finalmente, personal técnico del SINAPROC se mantiene en el sitio realizando la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN), con el objetivo de determinar la magnitud de las afectaciones y coordinar la asistencia humanitaria que requieran las familias damnificadas.