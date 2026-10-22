El Senafront decomisa presunta droga, incauta arma de fuego y recupera camión robado en Chiriquí

Unidades del Servicio Nacional de Fronteras (Senafront) desarrollaron varias acciones policiales en distintos sectores de la provincia de Chiriquí, que dejaron como resultado el decomiso de presuntas sustancias ilícitas, la incautación de un arma de fuego y la recuperación de un camión reportado como robado. Los operativos se realizaron como parte de las estrategias de seguridad del Plan Firmeza.

De acuerdo con la información de la entidad, uno de los casos se registró en el sector de Finca Blanco, distrito de Barú, donde, tras verificar a un ciudadano de 30 años, las unidades de la 4.ª Brigada Occidental encontraron nueve envoltorios con presunta sustancia ilícita.

En otra acción, desarrollada en el sector de San Grillo, unidades de Inteligencia e Investigación de Senafront, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una residencia. Durante la diligencia se ubicó un arma de fuego y ocho municiones calibre 22.

Asimismo, en el puesto de control de Salsipuedes, los agentes fronterizos detectaron un camión que mantenía una alerta de robo por un hecho ocurrido en el distrito de Alanje. La intervención permitió recuperar el vehículo y aprehender a tres personas presuntamente vinculadas con el caso, según las autoridades.