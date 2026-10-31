El SENAFRONT anuncia ingreso de 400 aspirantes a Agentes Guardas Fronteras

El Servicio Nacional de Fronteras (SENAFRONT) anunció el ingreso de 400 aspirantes a Agentes Guardas Fronteras, correspondientes a la Promoción XXV-B.

Se trata de jóvenes, hombres y mujeres de diferentes provincias, quienes a partir del 31 de octubre inician su formación como futuros uniformados.

El acto oficial se realizó en la Base del Comando General Summit, encabezado por el director general, Larry Solís Velásquez, acompañado por el subdirector general, Héctor De Sedas, y miembros del Directorio Nacional.

Durante el proceso de selección, los aspirantes superaron pruebas psicológicas, médicas, académicas y de conducta, destacó la entidad.