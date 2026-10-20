El Órgano Judicial suspenderá términos judiciales el 2 y 4 de noviembre

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ordenó la suspensión de los términos judiciales en los tribunales, juzgados y demás dependencias del Órgano Judicial en toda la República de Panamá los días lunes 2 y miércoles 4 de noviembre de 2026.

La medida, adoptada mediante el Acuerdo N.° 603 de 2 de octubre de 2026, obedece a la conmemoración del Día de los Difuntos y del Día de los Símbolos de la Nación, respectivamente, según lo establecido en el numeral 8 del artículo 87 del Código Judicial, el cual faculta a decretar el cierre de despachos judiciales fuera de lo previsto por el artículo 267, informó la institución.

Se exceptúan de esta disposición las oficinas judiciales del Sistema Penal Acusatorio (SPA), las cuales mantienen turnos por la naturaleza de sus funciones, y las jurisdicciones de Niñez y Adolescencia y de Familia en lo relativo a medidas urgentes.

En consecuencia, las labores en los tribunales se reanudarán el viernes 6 de noviembre de 2026, según el comunicado institucional.