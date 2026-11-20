El tramo de la carretera Santiago–Mariato–Quebro–Arenas, a la altura de Torio, en el sur de Veraguas, será intervenido con trabajos especializados para estabilizar el terreno y reducir el riesgo de deslizamientos, luego de los daños ocasionados por el terremoto.

El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade Alegre, realizó una inspección en el área, donde explicó que los cerros ubicados a ambos lados de la vía presentan condiciones de inestabilidad debido a fallas existentes.

El titular del MOP indicó que la institución está próxima a recibir el diseño técnico que establecerá la solución definitiva para este punto, considerado uno de los más afectados en la carretera.

“Tenemos que buscar un sistema de cortes que vamos a hacer y banquetas para dejarlo estabilizado”, manifestó Andrade.

Una vez recibido el diseño, el MOP informará al Consejo de Gabinete sobre las intervenciones previstas para avanzar con la recuperación de este tramo, que conecta comunidades y facilita las actividades productivas y turísticas de la región.

La entidad también informó que su equipo técnico trabaja para obtener la aprobación del Ministerio de Economía y Finanzas para los proyectos de rehabilitación, con miras a ejecutarlos y concluirlos durante el próximo año.