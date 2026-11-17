El Ministerio de Obras Públicas (MOP) informó que contempla desarrollar proyectos de rehabilitación y construcción de carreteras y puentes afectados por el sismo del pasado 9 de octubre, que impactó principalmente a las provincias centrales y la comarca Ngäbe Buglé.

El ministro José Luis Andrade presentó ante el Consejo de Gabinete un informe que recoge alrededor de siete proyectos viales y una cantidad similar de intervenciones en puentes vehiculares.

De acuerdo con el reporte oficial, para Veraguas, Herrera y Los Santos se proyecta una inversión aproximada de $10 millones en estudios, diseños, rehabilitación y construcción de carreteras y puentes. A esta cifra se suman otros $4 millones destinados a atender seis puntos críticos en la comarca Ngäbe Buglé.

Uno de los tramos identificados con daños es la carretera Atalaya-Mariato-Quebro-Arenas-Las Flores, donde se encontraron ocho puntos críticos. El proyecto se encuentra en la fase de estudios geofísicos, geológicos y geotécnicos, así como en el diseño de las soluciones. Estos trabajos tienen un costo de B/.107,374.50.

También se contempla la rehabilitación de la carretera Tonosí-Búcaro, donde se identificaron 12 puntos críticos, con una inversión de B/.3,325,693.07. En la vía Macaracas-Tonosí se atenderán otros puntos afectados, con un presupuesto de B/.265,764.32. Para esta última carretera, el MOP informó que prevé publicar en diciembre de 2026 el pliego de cargos de la licitación para su rehabilitación, con el objetivo de reactivar la economía de la zona.

En la carretera Tonosí-playa Venado se recibieron dos propuestas para ejecutar los trabajos, que actualmente están en evaluación. Además, el ministerio desarrolla estudios geofísicos, geológicos y geotécnicos para diseñar soluciones de acción inmediata en nueve puntos críticos ubicados en Las Tablas y Tonosí. Este proceso tiene un costo de B/.146,857.50.

En otras zonas también se identificaron daños que requieren intervención. En el cerro El Tijera, distrito de Ocú, se destinó B/.642,321.00 para atender un punto crítico. Mientras que en el corregimiento de Zapotillo, distrito de Las Palmas, provincia de Veraguas, se proyecta una solución para otro punto afectado, con una inversión de B/.414,105.62.

El informe presentado por el MOP también contempla trabajos en puentes vehiculares de la provincia de Los Santos. Entre las estructuras incluidas están los puentes sobre los ríos Oria, Agua Buena y Tonosí, cuya rehabilitación tiene costos estimados de B/.472,200.42, B/.194,857.13 y B/.364,612.34, respectivamente.

Asimismo, se prevén intervenciones en los puentes sobre la quebrada Los Ranchos y los ríos Agua Buena 2, Viejo Izquierdo, Viejo Derecho, Joaquín y Quema. Para este conjunto de estructuras se contempla una inversión de B/.771,325.52.