El MOP anuncia la construcción de 50 zarzos por más de $19 millones

ML | El ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade.
Redacción Web
11 de febrero de 2026

En la reunión del Consejo de Gabinete, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, presentó la iniciativa para la construcción de 50 zarzos en áreas comarcales por un monto superior a los $19 millones.

Se informó que la construcción de estos zarzos corresponde a una segunda fase y beneficiará a cerca de 11,700 estudiantes que asisten a planteles educativos en tres zonas comarcales.

El proyecto contempla la construcción de puentes colgantes en las regiones Kodri, Ñokribo y Nedrini, dentro de la comarca Ngäbe Buglé, adelantó el ministro.

Esto tiene como finalidad que los residentes y estudiantes puedan cruzar sin riesgos ríos o quebradas que, debido a las inclemencias del tiempo, registran crecientes.

Andrade, detalló la distribución de las obras: 4 pasos serán construidos en los distritos de Ñurum y Müna; 34 en Kankintú, Jirondai y Santa Catalina; mientras que 12 en los distritos de Mironó, Besikó y Nole Duima.

Estas estructuras se suman a las de la Fase 1, completando así 100 zarzos para estas comunidades.

La segunda fase del programa proyecta la generación de 500 empleos directos para este año, brindando respuesta a comunidades vulnerables donde se ubican unos 45 centros educativos.

Las estructuras tendrán una longitud de entre 45 a 160 metros, dependiendo del cauce de los ríos y quebradas. Un ejemplo destacado es el zarzo sobre el río Guairiviara, que alcanzará los 145 metros de largo.

