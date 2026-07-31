El Minsa reporta 56 defunciones por influenza y más de 4,300 casos de dengue

El Ministerio de Salud (Minsa), a través del Departamento de Epidemiología, informó las cifras correspondientes a la semana epidemiológica No. 27, comprendida entre el 5 y el 11 de julio de 2026, en las que se detalla el comportamiento de diversas enfermedades sujetas a vigilancia epidemiológica en el país.

En materia de influenza, las autoridades notificaron una nueva defunción durante la semana, elevando a 56 el total de fallecimientos registrados en lo que va del año. Del total de muertes, el 57.1 % correspondió a hombres, mientras que el grupo de 65 años y más concentró el 58.9 % de los decesos, seguido por los menores de un año con el 12.7 %.

El informe destaca que el 100 % de las personas fallecidas no había recibido la vacuna contra la influenza en la temporada actual, y el 82 % tampoco contaba con la inmunización correspondiente a la temporada 2025. Además, el 82 % presentaba factores de riesgo asociados principalmente con edad avanzada y enfermedades metabólicas, cardiovasculares y renales.

En cuanto al síndrome gripal, durante la semana se registraron 909 casos, para una tasa de 19.7 por cada 100 mil habitantes. El acumulado anual asciende a 23,507 casos, con una tasa de 508.4 por 100 mil habitantes.

Respecto a las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG), que incluyen bronconeumonías y neumonías, se notificaron 438 casos en la semana, para un acumulado de 10,091 casos en lo que va de 2026.

En las enfermedades transmitidas por vectores, el Minsa informó que el país acumula 4,351 casos de dengue, de los cuales 3,811 corresponden a casos sin signos de alarma, 514 presentan signos de alarma y 26 han sido clasificados como dengue grave.

En relación con la malaria, durante la semana epidemiológica 27 se notificaron 19 casos nuevos y se actualizaron 57 casos de semanas anteriores, para un acumulado de 4,747 casos.

Por su parte, el zika mantiene un solo caso acumulado en el año tras la actualización de un caso correspondiente a una semana previa, mientras que el chikungunya continúa con cuatro casos acumulados y sin nuevos reportes durante el período evaluado.

El informe epidemiológico también señala 42 nuevos casos de leishmaniasis, elevando el acumulado anual a 1,494 casos. En cuanto a la enfermedad por virus Oropouche, no se notificaron nuevos casos y el acumulado permanece en 16 casos.

Sobre el hantavirus, no se reportaron nuevos casos de fiebre por hantavirus, manteniéndose un acumulado de 12 casos. Sin embargo, se notificó un nuevo caso de síndrome cardiopulmonar por hantavirus, con lo que el total anual asciende a 13 casos.

En el caso de la leptospirosis, no hubo nuevos casos durante la semana, aunque se actualizaron dos casos de semanas anteriores, alcanzando un acumulado de 28 casos.

Asimismo, las autoridades notificaron dos nuevos casos de gusano barrenador en humanos, elevando el total a 63 casos acumulados en 2026.

En cuanto a la viruela símica (Mpox), no se reportaron nuevos casos durante la semana epidemiológica 27 y el acumulado anual se mantiene en seis casos.