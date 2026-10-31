El MINSA lamenta fallecimiento de adolescente de 13 años en Los Santos

El Ministerio de Salud (MINSA) en Los Santos lamentó el fallecimiento de un adolescente de 13 años con diagnóstico previo de parálisis cerebral infantil, quien había sido atendido en la jornada “Amor sobre Ruedas” en Cañas de Tonosí.

Según la entidad, días después presentó un cuadro de dificultades respiratorias, por lo que fue trasladado del Hospital de Tonosí al Hospital Dr. Joaquín Pablo Franco Sayas, en Las Tablas, donde fue atendido por el servicio de Pediatría.

El paciente tuvo resultado positivo atención para influenza B y, pese a la recibida, falleció en dicho centro hospitalario.