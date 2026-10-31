El MINSA confirma 35 casos de dengue en la comunidad de Miramar, en Colón

El Ministerio de Salud (MINSA), confirmó aproximadamente 35 casos de dengue en la comunidad de Miramar, ubicada en el distrito de Santa Isabel, en Costa Arriba de Colón, por lo que desplegó un equipo multidisciplinario para atender a los afectados y reforzar las medidas de prevención y control de la enfermedad.

De acuerdo con la entidad, la jornada de atención se desarrolla durante este fin de semana, con la participación de médicos, enfermeras, técnicos de control de vectores, personal de saneamiento ambiental, laboratorio, epidemiología y otras áreas, en coordinación con el Centro de Salud de Nombre de Dios. Además, se brinda atención médica a los pacientes y se mantiene disponible el servicio de ambulancia para los traslados que sean necesarios.

Durante las inspecciones, el personal de salud identificó criaderos del mosquito transmisor tanto dentro de las viviendas como en sus alrededores. Ante esta situación, el MINSA exhortó a los residentes a eliminar recipientes, envases y otros objetos que acumulen agua, para evitar la reproducción del vector.

Asimismo, las autoridades sanitarias recomendaron a los pacientes y sus familiares utilizar repelentes y mosquiteros, mantener una adecuada hidratación y estar atentos a los signos de alarma del dengue. También insistieron en la importancia de buscar atención médica oportuna ante cualquier síntoma de complicación.

El MINSA hizo un llamado a la población a colaborar con las jornadas de inspección y solicitó a las autoridades locales coordinar jornadas de limpieza para eliminar posibles criaderos. La institución recordó que la prevención del dengue requiere la participación de toda la comunidad.