El Minsa alerta sobre estafadores que se hacen pasar por inspectores sanitarios

El Ministerio de Salud (Minsa) advirtió a la población, especialmente a comerciantes y propietarios de establecimientos, sobre personas que se están haciendo pasar por inspectores sanitarios y veterinarios con el objetivo de cometer estafas.

De acuerdo con reportes recibidos por la entidad, estos individuos visitan comercios alegando supuestas irregularidades relacionadas con permisos sanitarios, manipulación de alimentos o requisitos del personal. Para generar confianza, utilizan terminología técnica vinculada al control sanitario y posteriormente solicitan dinero o realizan cobros indebidos.

Ante esta situación, el Minsa recordó que las inspecciones oficiales son realizadas únicamente por personal debidamente identificado y que todo inspector debe presentar su carné institucional vigente. Además, reiteró que ningún funcionario de la institución está autorizado a solicitar pagos directos durante una inspección, ya sea de forma presencial o por vía telefónica.

Las autoridades recomendaron a comerciantes y trabajadores solicitar la identificación oficial de cualquier supuesto funcionario, evitar realizar pagos o entregar dinero y reportar de inmediato cualquier situación sospechosa a las autoridades sanitarias, ya sea en la sede central del Minsa o en las direcciones regionales de salud.

El ministerio también recordó que este tipo de prácticas constituyen delitos de suplantación de identidad y estafa, los cuales son sancionados por la ley.