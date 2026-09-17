El ministro Frank Ábrego aclara origen de fondo especial para la seguridad del Canal de Panamá

El ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, aclaró ayer ante la Asamblea Nacional el alcance y los fundamentos del Fondo Económico Especial para la Seguridad y Protección de Áreas Específicas del Canal de Panamá, formalizado recientemente mediante la Resolución N.° 230.

Las explicaciones surgieron tras una intervención del diputado Jhonathan Vega, quien consultó sobre la base jurídica, el origen de los recursos y el manejo de la información financiera vinculada a este fondo.

Al respecto, el titular del Ministerio de Seguridad (Minseg) indicó que el acuerdo, que asciende a 12.992 millones de balboas por un período de tres años, fue presentado previamente a la vista de los diputados durante la discusión del presupuesto del Canal de Panamá. Este convenio compromete a ambas instituciones a reforzar el patrullaje, la protección y la vigilancia en las áreas de funcionamiento y mantenimiento de la vía interoceánica.“Este acuerdo no es secreto ni guarda ningún tipo de reserva que no esté establecida en las leyes del Canal de Panamá”, puntualizó Ábrego, añadiendo que la creación de la cuenta consta públicamente en la Gaceta Oficial.

Asimismo, detalló que el manejo de ciertos registros contables bajo criterios de confidencialidad responde a una petición particular del Canal amparada en normativas de seguridad para la protección de su infraestructura crítica.

Finalmente, las autoridades recordaron que, aunque parte de los recursos ya se encuentran en cuentas de custodia, su utilización operativa está supeditada a la aprobación de los manuales de manejo correspondientes y a la debida fiscalización de la Contraloría General de la República.