El Ministerio Público advierte sobre uso ilícito de su imagen institucional y llamadas para estafar

La Procuraduría General de la Nación (PGN) alertó a la ciudadanía sobre delincuentes que confeccionan documentos falsos utilizando el nombre, el logotipo y los sellos del Ministerio Público para estafar a la población. Estas notificaciones apócrifas simulan ser citaciones, órdenes de aprehensión o avisos de investigaciones en curso.

Al respecto, la PGN aclaró que “no cobra por ningún trámite ni solicita dinero por teléfono, mensajes, redes sociales o correo electrónico”. Asimismo, la entidad advirtió que la fabricación y el uso de esta documentación constituye un delito penal que es investigado rigurosamente por la institución.

Los documentos oficiales de la Procuraduría pasan por estrictos controles antes de su emisión, por lo que las faltas de ortografía o los errores de redacción son señales claras de alerta. De igual forma, destacan entre las irregularidades habituales los logotipos deformados, los sellos borrosos, las amenazas de detención inmediata, las exigencias de mantener el asunto en reserva y cualquier solicitud de dinero o transferencia bancaria.

En caso de recibir un comunicado de esta índole, evite realizar pagos o entregar información personal y financiera, y conserve el material recibido como evidencia. Para verificar la autenticidad de un documento o interponer una denuncia, puede comunicarse a la línea 311 o acudir a la personería o subregional del Ministerio Público más cercana. La Procuraduría General de la Nación reiteró su compromiso de velar por el cumplimiento de la Constitución y la Ley.