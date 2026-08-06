El MIDES asegura fondos para tercer pago de programas de transferencia monetaria

La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional aprobó un traslado de partida por B/. 5.9 millones a favor del Ministerio de Desarrollo Social (MIDES), recursos que permitirán completar el tercer pago de los Programas de Transferencias Monetarias Condicionadas de 2026.

El desembolso será de B/. 54.4 millones y beneficiará a 187,056 personas a través de los programas Ángel Guardián, Red de Oportunidades, 120 a los 65 y el Bono Alimenticio Nutricional.

El MIDES informó que el pago se realizará del 7 al 18 de septiembre mediante tarjeta clave y del 21 al 25 de septiembre en áreas de difícil acceso. Además, se contempla la incorporación de cerca de 4 mil nuevos beneficiarios.

Durante la sustentación, la ministra de Desarrollo Social, Beatriz Carles de Arango, explicó que la entidad mantiene procesos de actualización y verificación de la Ficha Única de Protección Social para garantizar que los recursos lleguen a quienes cumplen con los requisitos establecidos.