El Meduca pide revisar las instalaciones de colegios particulares antes de reabrir

El Ministerio de Educación (Meduca) advirtió que los colegios particulares que reabran sus instalaciones tras el sismo del viernes 9 de octubre deberán hacerlo bajo su propia responsabilidad y luego de verificar que los edificios sean seguros.

La entidad pidió a los propietarios, representantes legales y equipos directivos de estos centros educativos inspeccionar la infraestructura antes de retomar las clases y descartar posibles riesgos para estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

El Meduca recordó que, aunque los colegios particulares tienen autonomía para su gestión, deben cumplir las leyes panameñas y las disposiciones de las autoridades educativas.

La institución señaló que “esa autonomía no los exime de su responsabilidad de actuar con prudencia y priorizar la seguridad antes de reanudar las actividades escolares”.