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El Meduca pide revisar las instalaciones de colegios particulares antes de reabrir

El Meduca pide revisar las instalaciones de colegios particulares antes de reabrir
ML | Calle de acceso a la sede principal del Ministerio de Educación.
Redacción Web
12 de octubre de 2026

El Ministerio de Educación (Meduca) advirtió que los colegios particulares que reabran sus instalaciones tras el sismo del viernes 9 de octubre deberán hacerlo bajo su propia responsabilidad y luego de verificar que los edificios sean seguros.

La entidad pidió a los propietarios, representantes legales y equipos directivos de estos centros educativos inspeccionar la infraestructura antes de retomar las clases y descartar posibles riesgos para estudiantes, docentes, personal administrativo y demás miembros de la comunidad educativa.

El Meduca recordó que, aunque los colegios particulares tienen autonomía para su gestión, deben cumplir las leyes panameñas y las disposiciones de las autoridades educativas.

La institución señaló que “esa autonomía no los exime de su responsabilidad de actuar con prudencia y priorizar la seguridad antes de reanudar las actividades escolares”.

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