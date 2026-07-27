El Meduca inicia coordinación de los desfiles patrios de noviembre con estamentos de seguridad

La Comisión Nacional de Desfiles Patrios del Ministerio de Educación (Meduca) realizó este 27 de julio la primera reunión de coordinación con los estamentos de seguridad e instituciones gubernamentales para organizar los desfiles patrios que se desarrollarán los días 3 y 4 de noviembre de 2026.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar las acciones que permitan garantizar el orden, la seguridad y el desarrollo de las actividades cívicas programadas para las fiestas patrias.

El director general de Educación y presidente de la Comisión Nacional de Desfiles Patrios, Edwin Gordon, instó a las instituciones participantes a mantener el trabajo conjunto para la organización de los desfiles.

“El año pasado se realizó un trabajo extraordinario y este año no será la excepción”, señaló.

Por su parte, el coordinador nacional de Desfiles Patrios, Cristóbal Batista, destacó la participación de los estamentos de seguridad en la planificación de las efemérides nacionales e informó que en las próximas semanas se llevarán a cabo reuniones con los centros educativos y las bandas independientes que participarán en los desfiles.