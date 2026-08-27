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El Instituto de Geociencias reportó dos sismos durante la madrugada de este 27 de agosto

El Instituto de Geociencias reportó dos sismos durante la madrugada de este 27 de agosto
UNIVERSIDAD DE PANAMÁ | Sede del Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá.
Redacción Web
27 de agosto de 2026

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá reportó dos eventos sísmicos registrados durante la madrugada de este jueves, 27 de agosto.

Según el reporte, publicado a través de redes sociales, el primero ocurrió a las 3:22:15 a.m., con una magnitud de 3.4 y una profundidad de 3 kilómetros. El movimiento fue localizado en Panamá, a 64 kilómetros al este de Gaigirgordub.

Posteriormente, a las 4:37:52 a.m., se registró un sismo de magnitud 2.9, con una profundidad de 8 kilómetros, localizado en Costa Rica, a 46 kilómetros al oeste de Río Sereno.

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