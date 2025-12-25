Nacionales

El Instituto de Geociencias reporta sismo de magnitud 4.3 en la frontera Panamá–Costa Rica

Redacción Web
25 de diciembre de 2025

El Instituto de Geociencias de la Universidad de Panamá informó sobre el registro de un sismo de magnitud 4.3, ocurrido la mañana de este jueves, 25 de diciembre, a las 8:40:03 a.m., hora local.

De acuerdo con el reporte preliminar, el movimiento telúrico tuvo una profundidad de 5 kilómetros y se localizó en la región fronteriza entre Panamá y Costa Rica, a unos 14 kilómetros al noroeste de Puerto Armuelles, en la provincia de Chiriquí.

Hasta el momento confirmaron que no se han reportado daños materiales ni personas afectadas. Las autoridades se mantienen en monitoreo y reiteran a la población la importancia de seguir las recomendaciones de seguridad ante eventos sísmicos.

