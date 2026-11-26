Para este jueves, 26 de noviembre, el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) pronostica condiciones de nubosidad variable y lluvias esporádicas en distintos puntos del territorio nacional, principalmente en la vertiente del Caribe.

De acuerdo con el pronóstico de la meteoróloga María Cosme, desde Bocas del Toro hasta Colón se esperan intervalos nublados con lluvias esporádicas de moderada intensidad, mientras que en el resto de la vertiente del Caribe podrían registrarse algunos chubascos aislados.

En la vertiente del Pacífico prevalecerán condiciones de cielo parcialmente nublado a despejado, con posibilidad de algunos chubascos, principalmente durante las horas de la tarde.

En cuanto a las temperaturas, las máximas podrían alcanzar los 35 °C en el Pacífico y los 31 °C en la vertiente del Caribe.

El IMHPA también advierte que los índices de radiación ultravioleta se mantendrán entre altos y extremos, por lo que recomienda a la población mantenerse hidratada, utilizar ropa de textiles frescos, protegerse de la exposición directa al sol y prestar especial atención a niños, adultos mayores y otras personas vulnerables.

Advertencia en ambos litorales

En cuanto a las condiciones marítimas, se mantienen advertencias tanto en el litoral Caribe como en el Pacífico.

Además, continúan vigentes los avisos de vigilancia por máximas mareas y fuerte oleaje en ambos litorales, por lo que se recomienda a la población, pescadores y usuarios de las zonas costeras tomar las precauciones necesarias.

Las autoridades exhortan a la ciudadanía a mantenerse atenta a los comunicados oficiales y seguir las recomendaciones de seguridad ante las condiciones meteorológicas y marítimas previstas.