El IDAAN inspecciona acueducto en La Patriota de Soná, provincia de Veraguas

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) informó que realizó una inspección técnica al acueducto de la comunidad de La Patriota, en el distrito de Soná, provincia de Veraguas, con el objetivo de evaluar sus condiciones e identificar acciones para mejorar el sistema de abastecimiento de agua.

La entidad indicó que estos trabajos se desarrollan en conjunto con la Dirección del Subsector de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario (DISAPAS) del Ministerio de Salud (MINSA), mediante esfuerzos coordinados para fortalecer el sistema y buscar soluciones a las necesidades de la comunidad.

Asimismo, el IDAAN señaló que continúa sumando capacidades y recursos con otras instituciones para contribuir al mejoramiento del acceso al agua potable en las comunidades que requieren atención.