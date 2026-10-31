El IDAAN anuncia posibles afectaciones en el suministro de agua por lluvias

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) advirtió que las lluvias previstas en distintas zonas del país podrían afectar la producción de agua potable, debido al aumento de los niveles de turbiedad en las fuentes de agua cruda que abastecen a las plantas potabilizadoras.

La institución explicó que estas condiciones podrían reducir la capacidad de producción o provocar la suspensión temporal de operaciones en algunas plantas, lo que ocasionaría baja presión o interrupciones en el suministro de agua en las comunidades abastecidas.

Ante este escenario, el IDAAN recomendó a la población tomar las previsiones necesarias, mantener reservas de agua potable para cubrir sus necesidades básicas y evitar el desperdicio del recurso.

Asimismo, exhortó a los usuarios a mantenerse atentos a las actualizaciones sobre el funcionamiento de las plantas potabilizadoras y el suministro de agua, a través de sus canales oficiales.