El Defensor del Pueblo presenta un informe de derechos humanos

Deficiencias en salud, educación, transporte y derecho al trabajo, fueron algunos de los temas al que se refirió el defensor del pueblo, Eduardo Leblanc, ayer en el que presentó un informe de la situación actual de los derechos humanos en Panamá.

En materia de salud, Leblanc señaló que continúan las dificultades en el acceso a medicamentos, la creciente mora quirúrgica y la falta de atención adecuada en zonas rurales. A esto se suma el deterioro de infraestructuras y equipos médicos que necesitan mejoras urgentes. El defensor recomendó avanzar hacia una integración del sistema de salud acompañada de un incremento sostenido en la inversión pública.

En cuanto a educación, el funcionario detalló que muchos centros educativos se encuentran deteriorados, con falta de agua potable y mobiliario insuficiente. Estas condiciones, advirtió, profundizan las brechas territoriales y contribuyen a ampliar la desigualdad entre estudiantes de distintas regiones del país. Leblanc concluyó que es necesario abordar estas brechas.