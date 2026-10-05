El Cuerpo de Bomberos y paramédicos de SAMER acuerdan corregir reclasificación salarial

El Benemérito Cuerpo de Bomberos y representantes del Servicio de Atención Médica Prehospitalaria, Emergencia y Rescate (SAMER) reportaron que alcanzaron este lunes, 5 de octubre, acuerdos sobre la reclasificación salarial y otros temas relacionados con el personal paramédico.

De acuerdo con el reporte difundido, durante una reunión entre representantes de SAMER, el director general de los Bomberos, coronel Víctor Raúl Álvarez, y el equipo legal de la institución, se revisaron las cifras utilizadas para la reclasificación salarial, luego de detectarse errores que deberán ser corregidos ante el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

También se abordaron aspectos relacionados con las licenciaturas en urgencias médicas y otras solicitudes planteadas por los paramédicos.

“Nos sentimos complacidos con los acuerdos alcanzados y que se dieron con la representación de unidades de todas las zonas regionales a nivel nacional. El acuerdo ha sido satisfactorio para ambas partes”, indicó el representante de los paramédicos, mayor Lezcano.