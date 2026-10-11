El contralor Anel Flores dona recursos propios a familias afectadas por el sismo

El contralor general de la República, Anel Flores, realizó una donación de recursos económicos propios para apoyar a las familias afectadas por el sismo en Soná, provincia de Veraguas, y anunció nuevas ayudas para comunidades de Macaracas y Penonomé.

El aporte está destinado a la compra de agua potable, alimentos, artículos de primera necesidad y otros insumos para atender las necesidades más urgentes de los afectados.

Según informó el Contralor mediante un comunicado, los recursos fueron depositados en la cuenta de un establecimiento comercial de Soná, donde estarán disponibles para adquirir los productos. Los diputados y las autoridades locales coordinarán las compras y la distribución de los suministros, según las prioridades de las familias.

Flores anunció que este lunes, 12 de octubre, estará en Chitré para coordinar un nuevo aporte destinado a los afectados en Macaracas y luego se trasladará a Penonomé para dar continuidad a la iniciativa.

“Hay momentos en los que no basta con expresar solidaridad. Hay que demostrarla con acciones”, expresó el funcionario, quien también exhortó a ministros, directores de entidades y otros altos funcionarios del Gobierno a sumarse voluntariamente a este esfuerzo con sus propios recursos.

Flores reiteró que la iniciativa es de carácter personal y no compromete fondos de la Contraloría General de la República.