El Club de Leones de Don Bosco conmemora 40 años de servicio comunitario

El Club de Leones de Don Bosco, ubicado en el corregimiento de Juan Díaz, conmemora este domingo, 28 de junio, su 40° aniversario de fundación, consolidándose como un pilar fundamental en el desarrollo social y humano de la comunidad.

Desde su creación en 1986, esta organización sin fines de lucro ha mantenido un compromiso sostenido con el bienestar colectivo. A lo largo de estas cuatro décadas, sus miembros han impulsado múltiples programas de asistencia social, salud, nutrición y apoyo ambiental, enfocados en mejorar la calidad de vida de los residentes más vulnerables de Juan Díaz y áreas aledañas.

Asimismo, el club ha destacado por su trabajo con las nuevas generaciones, promoviendo valores cívicos y morales en la juventud local. A través de programas formativos y actividades de liderazgo, la organización ha buscado fortalecer el espíritu de servicio, la educación y la participación comunitaria.

“Llegar a estos 40 años es un testimonio del esfuerzo colectivo y del verdadero espíritu de la máxima leonística ‘Nosotros Servimos’. Nuestro norte sigue siendo tender la mano al necesitado y guiar a nuestros jóvenes por el camino del bien”, señalaron voceros de la organización durante los actos conmemorativos.

Finalmente, el Club de Leones de Don Bosco reafirma su compromiso de continuar trabajando por el progreso de la comunidad e inspirando a nuevas generaciones a mantener viva la cultura de la solidaridad y el servicio.