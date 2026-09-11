El Canal de Panamá entregan 130 títulos de propiedad a 575 personas de Río Indio y áreas aledañas

El Canal de Panamá entregó este viernes 130 títulos de propiedad que benefician a 575 personas de comunidades de la cuenca de Río Indio y áreas aledañas, como parte del proceso de regularización y legalización de la tenencia de la tierra en esta zona.

Con esta entrega, el Proyecto de Catastro y Titulación en la Cuenca Hidrográfica de Río Indio alcanza 2,201 títulos de propiedad, según informó el Canal de Panamá.

Durante el acto, la administradora del Canal de Panamá, Ilya Espino de Marotta, destacó el significado de la titulación para las familias beneficiadas.

“Recibir un título de propiedad significa mucho más que completar un trámite. Significa obtener el reconocimiento formal de derechos construidos a lo largo del tiempo y contar con la seguridad jurídica que el patrimonio familiar está debidamente protegido”, señaló.

Los trámites para estos títulos comenzaron hace algunos años e incluyeron levantamientos catastrales, evaluaciones, verificaciones e inscripciones, como parte del proceso para respaldar los derechos de los beneficiarios.

El proceso se desarrolla de manera conjunta entre la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) y el Canal de Panamá, con apoyo de la Unidad Técnica de Apoyo (UTA), gestionada mediante el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), además de la participación del Ministerio de Ambiente y el Registro Público.

El administrador general de la ANATI, Andrés Pagés Chanis, señaló que la entrega representa el reconocimiento de derechos sobre las tierras.

“El día de hoy no es un favor que se le está haciendo a nadie. Aquí se le está reconociendo un derecho que les pertenece, que les ha pertenecido y que les seguirá perteneciendo”, afirmó.

La titulación también incluye propiedades destinadas a servicios y actividades comunitarias. De los títulos entregados, cuatro corresponden al Ministerio de Educación, uno al Ministerio de Salud, seis a la Junta Comunal de La Encantada y cuatro a la Diócesis de Colón y Guna Yala.

Entre los espacios incluidos están la Escuela de Boca Chica o Nueva Esperanza, el comedor escolar de la Escuela de La Encantadita, los huertos escolares de La Encantadita y Nueva Unión y el Puesto de Salud de Santa Rosa.

También fueron titulados el campo de juego de La Encantadita, las casas locales de Nueva Arenosa y Santa Rosa y los cementerios de Nancito, Las Cruces y Los Cedros.

Para Ana Edilma Jaime, de la comunidad de La Encantadita, el título representa la formalización de un patrimonio construido por las familias durante años.

“La tierra significa mucho más que un pedazo de terreno; es donde hemos construido nuestras casas y visto crecer a nuestras familias, donde hemos trabajado con esfuerzo y honestidad”, señaló.

En los últimos 26 años, el Canal de Panamá ha contribuido a la entrega de más de 25,219 títulos de propiedad en toda la Cuenca Hidrográfica del Canal, de acuerdo con la información suministrada por la entidad.