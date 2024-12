Educadores bloquean la vía Omar Torrijos en protesta contra la ministra Molinar

Miembros de distintos gremios magisteriales cerraron la vía Omar Torrijos, en protestas de la gestión de la ministra de educación Lucy Molinar, denunciando varias irregularidades.

“Enfrentamos demasiados errores, demasiada improvisaciones y no podemos continuar de esta manera. Estamos exigiendo la presencia la Ministra porque queremos un plan a corto, mediano y largo plazo de las necesidades del sector. Necesitamos un ministro que conozca el sistema, no una periodista que no sabe nada de educción, que no es experta educación”, manifestó Fernando Abrego, secretario general de la Asociación de Profesores de la República de Panamá (ASOPROF).

El dirigente gremial manifestó que no están de acuerdo en que se gasten los fondos de la institución en computadoras. “No es posible que nos gastemos millones de dólares en computadora a sabiendas que los centros educativos no tienen internet. Es preferible fortalecer los laboratorios de informática y que los expertos en el conocimiento de esa asignatura fortalezcan los saberes de nuestros estudiantes”, dijo Abrego.

El docente denunció el traslado de partidas por $500 millones al IDAAN y al MOP, la eliminación de la galleta nutricional y el vaso de leche y la disminución en el pago a los estudiantes de difícil acceso en los corregimientos de extrema pobreza y niños necesidades educativas especiales.

“Quiere imponer la eliminación de las comisiones de selección y están persiguiendo a nuestros compañeros quienes nos representan en estos espacios colectivos de designación para poner su programa. Por si fuera poco, a la fecha no ha depositado el dinero del Fondo de Equidad y Calidad de la Educación – FECE. Seis meses de ministra de Educación solo está pensando en computadoras, no puede hacer”, sostuvo el educador.

Finalmente, aseguró que de continuar con esta gestión, habrá enfrentamientos al inicio del año lectivo 2025, liderados por los padres de familia y estudiantes debido a las “pésimas” condiciones de educabilidad en el país.