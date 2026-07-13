Durante la mañana se esperan lluvias dispersas en varias regiones del país

Durante la mañana de este lunes 13 de julio se esperan lluvias dispersas de variada intensidad, acompañadas de actividad eléctrica ocasional, en la vertiente del Caribe, sectores de Darién, Panamá, Panamá Oeste, península de Azuero, golfo de Chiriquí y golfo de Panamá, según el pronóstico de la meteoróloga del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), María Cosme.

Para la tarde, se mantiene la probabilidad de lluvias y aguaceros con tormentas de moderadas a fuertes, principalmente hacia la región Occidental. En el resto del país se prevén aguaceros aislados, con potencial de intensidad fuerte.

Durante la noche, podrían persistir las lluvias principalmente hacia el Caribe Occidental y Caribe central. En el Pacífico, las precipitaciones se concentrarían en sectores de Chiriquí, centro y sur de Veraguas, Panamá Oeste y Panamá Norte. En el resto del territorio nacional se espera cielo nublado.

Las temperaturas máximas alcanzarán los 32 °C, principalmente hacia el Pacífico central.