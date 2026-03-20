Dr. Boutin propone cambios y aspira al decanato de la Facultad de Derecho

El Dr. Gilberto Boutin, abogado y exdecano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá (UP), manifestó que su visión es transformar la escuela de abogacía, por lo que se postulará para el decanato de dicha entidad académica.

Boutin indicó que uno de los problemas apremiantes es definir la competencia de la facultad para dar la idoneidad a los abogados, porque eso ha quedado en un ‘impasse’ desde la Ley 350 del 2022 y la Ley 500 del 2025. “Por es tenemos aproximadamente 536 estudiantes que no han podido obtener la idoneidad, será el primer tema que veré. Son jóvenes que están sin trabajo”, manifestó.

El exdecano expresó que, además, “se debe dar la restauración de la infraestructura de la Facultad de Derecho y la unificación del régimen de idoneidad. También presentaré un plan de pénsum académico con inteligencia artificial, que los cursos seas bilingües, para que le permita a un estudiante tener acceso al mercado nacional e internacional de las empresas aquí ubicadas”, anunció.

Biografía

El doctor Boutin es abogado panameño en ejercicio, fundador de la Firma Forence Boutin Law Firm. Director ejecutivo de la Dirección de Cooperación Internacional y Asistencia Técnica (DICIAT) de la UP.