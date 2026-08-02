Dos personas fallecen tras choque contra objeto fijo en Bique

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá informó que dos personas fallecieron y una tercera resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en la autopista, a la altura de Bique, en dirección hacia la ciudad de Panamá.

Según la institución, el hecho se produjo cuando un vehículo tipo sedán colisionó contra un objeto fijo. Unidades de la Estación de Arraiján, de la Zona Regional Panamá Oeste, acudieron al sitio para atender la emergencia.

El sobreviviente fue atendido por personal del Servicio de Atención Médica de Rescate (SAMER), que le brindó atención prehospitalaria y posteriormente lo trasladó a un centro hospitalario para recibir atención especializada.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos aprovechó para reiterar el llamado a los conductores a respetar los límites de velocidad, evitar distracciones al volante, utilizar el cinturón de seguridad y no conducir bajo los efectos del alcohol o el cansancio, como medidas para prevenir accidentes de tránsito.