Docentes esperan traslado hacia Kankintú debido a condiciones climáticas adversas

Debido a las condiciones climáticas adversas que se registran actualmente, no se han podido realizar los vuelos programados del traslado de docentes hacia el área de Kankintú, en la comarca Ngäbe-Buglé, informaron del Ministerio de Educación (Meduca).

Detallaron que, el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), como medida de precaución, se mantiene a la espera de la mejoría de las condiciones climáticas antes de autorizar los traslados, hacia las comunidades de Cerro Balsa, Punta Piña, Sirote y Piedra Roja.

“Esta decisión se adopta con el propósito de salvaguardar la vida y la integridad de nuestros docentes, evitando cualquier situación que pueda ponerlos en riesgo”, agregaron en un comunicado.

De Meduca reiteraron que “realizan todas las gestiones necesarias para garantizar el traslado seguro de los docentes hasta sus destinos, cumpliendo con los compromisos establecidos para el inicio del año escolar”.