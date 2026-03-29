Distribuidores de autos respaldan uso de bioetanol en mezclas de gasolina

La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP) informó que respalda la disposición del uso de bioetanol en mezclas de gasolina, en el marco de la discusión en primer debate del proyecto de ley sobre su incorporación, actualmente analizado en la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional.

Durante su participación, el gremio señaló que valora de manera positiva las iniciativas orientadas a promover alternativas energéticas más sostenibles y a diversificar la matriz energética del país.

En ese sentido, mediante una nota remitida el 17 de marzo de 2026, ADAP destacó que diversos fabricantes de vehículos avalan el uso de mezclas de hasta un 10 % de bioetanol, siempre que el combustible cumpla con estándares internacionales, lo que garantiza su compatibilidad con los automóviles.

No obstante, la asociación advirtió que es imprescindible asegurar condiciones adecuadas en toda la cadena, desde la producción hasta la distribución, para evitar riesgos y garantizar el correcto desempeño de los motores.

Asimismo, subrayó la importancia de evaluar la medida tomando en cuenta el parque automotor existente en el país, con el fin de lograr una implementación técnicamente adecuada.

Finalmente, ADAP reiteró su disposición de colaborar técnicamente en el proceso, buscando proteger al consumidor, preservar la integridad del parque vehicular y fortalecer la seguridad jurídica del país.