Disminuyen los casos de dengue en Panamá en 2026, según el Minsa

Panamá registra una disminución del 48.8 % en los casos de dengue en 2026, en comparación con el mismo periodo de 2025, según datos del Ministerio de Salud (Minsa).

Hasta la semana epidemiológica N.° 20 de este año se han reportado 2,720 casos, frente a 5,311 en 2025. También se observa una reducción en hospitalizaciones, casos graves y en la tasa de incidencia nacional, según el Minsa.

Las autoridades atribuyen la baja a las acciones de vigilancia epidemiológica, eliminación de criaderos y control del mosquito transmisor, además del trabajo coordinado con comunidades. El coordinador nacional de Control de Vectores del Minsa, Carlos López, destacó que la reducción de los casos de dengue responde a una estrategia enfocada en intervenir las regiones y comunidades donde se registra la mayor cantidad de casos.

Explicó que las acciones se planifican con base en los reportes epidemiológicos y la identificación de criaderos del mosquito Aedes aegypti, priorizando las localidades con mayor riesgo de transmisión.

En cuanto a las defunciones, el informe epidemiológico registra ocho fallecimientos asociados al dengue en 2026, uno más que los siete reportados durante el mismo período de 2025. Las defunciones de este año corresponden a las regiones de Bocas del Toro (3), Los Santos (2), Coclé (1), Colón (1) y Panamá Norte (1).

Sin embargo, el Minsa advirtió que el dengue sigue siendo un problema de salud pública, especialmente en temporada lluviosa, por lo que mantiene el llamado a reforzar las medidas de prevención en la población.