Discrepancias entre Meduca y Bandas Independientes de Colón por incumplimiento de horario del desfile

Debido al incumplimiento en el horario de salida de las bandas idependientes durante el desfile de este sábado 5 de noviembre, en Colón, Ministerio de Educación y dirigentes de bandas independientes generan debate.

“Hemos terminado con los centros educativos prácticamente a las 2:00 p.m. Le informamos que las cinco primeras bandas independientes tenían que estar en el punto de inicio de desfile e iniciar su participación, pero no lo han hecho. Están están dando vuelta. Ya son más de las 3:00 p.m. hasta cuándo vamos a seguir esperando. Cuando a ellos se les invita a Panamá cumplen con el horario. Entonces la normativa es para todos. La hora es la hora y no podemos seguir con ese relajito. Así como se cumple en otros lugares así se debe cumplir en Colón”, aseguró Ruperto Daley, coordinador de la ruta de los desfiles patrios de Colón.

El representante de Meduca afirmó que se conversó con las autoridades y se decidió culminar con la actividad.

Al respecto, el presidente de la Asociación de Bandas Independientes, Isaías Barahona, explicó que la discrepancia se debe a lo irregular de la fecha y que la mayoría de los miembros de las bandas no acudieron a la hora porque se encontraban trabajando.

“Esta fue una de las razones por las que se pidió que el desfile se celebrará el 11 de noviembre. La mayoría del personal de las bandas independientes son personas que laboran. En la reunión en la que no estuvo Meduca, solo el Gobernador y el presidente de la comisión de desfiles el acordamos que se haría un Decreto para que el día fuera feriado, pero no se logró. Normalmente las bandas independientes salimos a desfilar, los 5 de noviembre, a las 5:00 de la tarde, pero este es un desfile irregular y no se sí Meduca lo ha entendido, hay una gran cantidad de escuelas y bandas independientes invitadas de otras provincias que no asistieron hoy y tenemos que ser serios”, explicó el dirigente.

Entre las primeras bandas que debía presentarse estarían la Banda Los Veteranos y León de Judá.