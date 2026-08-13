Nacionales

Director de la Policía: “De 180 pandillas que se identificaron en esta administración estamos en 121”

Director de la Policía: “De 180 pandillas que se identificaron en esta administración estamos en 121”
ML | El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández.
Redacción Web
13 de agosto de 2026

El director de la Policía Nacional, Jaime Fernández, informó que el número de pandillas identificadas durante la actual administración se ha reducido de 180 a 121, como resultado de las operaciones que mantienen las autoridades contra estos grupos.

“De 180 pandillas que se identificaron en esta administración estamos en 121. La Policía Nacional, junto a la DIJ, inteligencia y antidrogas continúa en operaciones antipandillas para poder erradicarlas”, afirmó el director policial.

El funcionario aseguró que las autoridades mantienen una posición firme frente a este delito y que los operativos continuarán para reducir la presencia de estas organizaciones.

“Estamos siendo muy directos contra este delito y muy fuertes, y continuaremos con las operaciones”, enfatizó Fernández.

Tags:
Policía
|
Pandillas
|
operativo
|
Disminución
|
Contenido Patrocinado
TE PUEDE INTERESAR