Directiva de la CSS aprueba compra de insumos médico-quirúrgicos por más de B/.116 millones

La Junta Directiva de la Caja de Seguro Social (CSS) aprobó una inversión superior a B/.116 millones para la adquisición, almacenamiento, transporte y distribución nacional de insumos médico-quirúrgicos durante los próximos tres años. Según el comunicado, el contrato tendrá una vigencia de 36 meses y busca estabilizar la cadena de abastecimiento en hospitales, policlínicas y demás instalaciones del país.

El presidente de la Junta Directiva, Lcdo. Amílcar Córdoba, destacó que la licitación marca un hito al transformar la política de adquisiciones, pues agrupa y centraliza las compras a nivel nacional desde la capital para optimizar los procesos. “Esta es una muestra firme del compromiso que tenemos con la población para mejorar la atención en todo el país. Todo el proceso se ha llevado a cabo con absoluta transparencia, mediante una licitación que generará ahorros significativos para la institución”, afirmó. Asimismo, señaló que se persiguen dos objetivos fundamentales: obtener los mejores precios y garantizar la disponibilidad oportuna para los usuarios.

Por su parte, el director ejecutivo nacional de Servicios y Prestaciones en Salud, Dr. Marcos Young, resaltó que el avance es resultado del trabajo en equipo. La compra contempla 206 renglones de materiales médico-quirúrgicos de alta categoría para surtir a las 73 instalaciones de la CSS, con un ahorro proyectado de aproximadamente B/.13 millones, lo que permitirá que cada unidad reciba insumos de la más alta calidad.