Diputados visitan el Silicon Valley de Taiwán

La gira de los nueve diputados panameños en Taiwán inició con una visita a la sede del Silicon Valley, según una imagen publicada por los diputados de la bancada Seguimos: Betserai Richards y Ernesto Cedeño.

“Estamos en el Silicon Valley de Taiwán. Iniciamos nuestra visita de trabajo al Parque Científico e Industrial de Hsinchu, establecido por el gobierno de la República de China (Taiwán) el 15 de diciembre de 1980. Son líderes en la industria de los semiconductores y en la elaboración de microchips para celulares y equipos de alta gama a nivel mundial. Debemos seguir buscando oportunidades para atraer inversiones a Panamá”, posteó el diputado Richards en sus redes sociales.

Por su parte, su colega Ernesto Cedeño manifestó: “Visitamos el Centro que tiene que ver con lo relacionado con la tecnología y los semiconductores. Como ha progresado esa tecnología en el país anfitrión. Intercambiamos inquietudes y nos explicaron cómo iniciaron en el tema y el estado actual de la tecnología”.

El viaje, que incluye a diputados de varias facciones, se extenderá hasta el próximo 30 de noviembre.