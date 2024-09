ml | “Necesitamos tener a alguien que no sea un director, sino una persona con sensibilidad humana y que al menos esté o haya sido preparada para responder un cuestionamientos en la Asamblea y darle la cara al país con las decisiones que se deban tomar”.

No está de acuerdo con aumento

ml | “Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que la única solución es aumentar la edad de jubilación y sobre todo para el argumento que ha aumentado el tiempo de vida de la gente, aceptar esto es como decir que la pensión que tu ganaste es para que se pague el funeral”.

ml | “Porqué no darle la oportunidad a un profesional como el licenciado Dino Mon que ha respondido a cabalidad todas las interrogantes de muchos de los diputados, ha sido un hombre intachable en su vida, y respetuoso de cómo se va estudiar la CSS”.

ml | “Hemos tenido tantas oportunidades, tantas administraciones pasadas que han tenido la oportunidad de mejorar el rumbo por así decirlo de toda una nación, cada día se despierta un asegurado un jubilado pensando que en esa pensión no le va alcanzar para comprar medicinas”.

No estoy de acuerdo con paramétricas

ml | “Yo no estoy de acuerdo con paramétricas, siento que antes de llegar a una, el gobierno de turno debe ganar mucha credibilidad con el pueblo panameño, y cuando me refiero a credibilidad, me refiero a meter presos a los que nos han saqueado”.