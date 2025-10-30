Diputado Jorge Herrera critica la “doble agenda política” de algunos de sus colegas

Este jueves, 30 de octubre, en el último día de sesiones ordinarias en la Asamblea Nacional (AN), se registraron fuertes diferencias de criterios y cuestionamientos entre los diputados por la discusión de proyectos anticorrupción y del reglamento interno del Legislativo.

En medio de las intervenciones, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Herrera, interrumpió para hacer un llamado al orden y expresar que dentro del Legislativo se manejan “dobles agendas políticas”.

Además, el diputado manifestó su disposición para discutir proyectos anticorrupción y el reglamento interno de la Asamblea.

“Cuando llegué a aquí vine a hacer un trabajo en la Asamblea, independientemente del partido que represento, pero vine a hacer un trabajo para hacer las cosas bien. No para estar taquillando, ni para estar pateando pelota, porque se acostumbra a estar pateando las leyes, y yo no vine a eso aquí, viene hacer un trabajo por esta asamblea de diputados”, manifestó Herrera.

El diputado cuestionó cómo cambiar la imagen a este órgano del Estado si no se hacen las cosas correctas.

“Pero cómo le cambiamos la cara a esta Asamblea de diputados cuando aquí hay dobles agendas políticas... yo no vine con ninguna agenda, vine hacer un trabajo. Aquí no hay que estar pateando... cuántos años se tiene que no se discutía el reglamento interno, yo cogí un compromiso a un año, y estamos a cuatro meses. Yo no tengo temor a quitarme privilegios como diputado porque yo me debo al pueblo”, sentenció.