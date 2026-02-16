Diez brigadistas panameños viajan a EE.UU. para fortalecer su formación bomberil

Diez integrantes de la Brigada Infantil-Juvenil del Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá partieron este lunes, 16 de febrero de 2026, hacia Mineola, Long Island, Estados Unidos, para participar en un programa de intercambio de 10 días con bomberos locales.

El grupo, acompañado por dos oficiales instructores, busca fortalecer sus capacidades técnicas y vocación de servicio, informó el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá.

El programa es posible gracias al respaldo de la Carvallo Family Foundation y el apoyo del Despacho de la Primera Dama de la República, Maricel Cohen de Mulino.

Durante su estadía, los jóvenes conocerán estaciones de bomberos, participarán en actividades formativas y vivirán una experiencia que contribuirá a su crecimiento personal y sentido de responsabilidad. También tendrán la oportunidad de compartir experiencias y conocimientos con bomberos de la comunidad de Mineola.

Este intercambio representa un logro institucional y un símbolo de esperanza para las nuevas generaciones, que se preparan para convertirse en futuros guardianes de la vida y la seguridad de la nación.

La delegación panameña regresará al país con nuevas habilidades y conocimientos que les permitirán contribuir al desarrollo del servicio bomberil en Panamá.

La experiencia también fomentará la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas en el ámbito de la seguridad y la protección civil.